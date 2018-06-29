قوات الاحتلال تصيب طواقم إسعاف فلسطينية بقنابل الغاز في “مسيرة العودة” -(فيديوهات)

غزة: أصيب عدد من أفراد الطواقم الطبية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقنابل الغاز المدمع لسيارات إسعاف تنقل المصابين المشاركين في مسيرات “العودة”، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة بالقطاع، في بيان مقتضب وصل الأناضول نسخة منه: “الاحتلال الصهيوني استهدف سيارات الإسعاف شرقي مدينة غزة، بقنابل الغاز بشكل مباشر ما أدى لإصابة طواقمها بالاختناق”.

وبدأ فلسطينيون، ظهر اليوم الجمعة، بالتوافد نحو مخيمات “العودة” المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات “مسيرات العودة” السلمية.

وأطلقت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، على الجمعة الرابعة عشر للتظاهرات السلمية، اسم “من غزة إلى الضفة وحدة دم ومصير مشترك”.

وأرجعت الهيئة، سبب التسمية التي أطلقتها على يوم الجمعة، لـ “التأكيد على وحدة الشعب في كافة أماكن تواجده، ووحدة الدم والمصير المشترك في مواجهة المؤامرات التصفوية للقضية الفلسطينية”.

وأكدت الهيئة، خلال مؤتمر صحافي سابق، على أن “سلمية مسيرة العودة الرافضة الاحتلال وسياساته الإجرامية العنصرية، والرافضة لكل المحاولات الأمريكية لفرض حلول تنتقص من حقوق شعبنا الوطنية”.

بدوره، قال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة “حماس″، في تصريح مقتضب وصل الأناضول نسخة منه، الجمعة، إن “مسيرات العودة ستظل ماضية دون تردد أو توقف وبمختلف وسائلها السلمية حتى رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة”.

وأضاف: “المشاركة الواسعة التي ستشهدها المسيرات اليوم، تأتي للتأكيد على وحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال ورفضه لما يسمى بصفقة القرن”.

وخلال مشاركتهم في فعاليات المسيرة، تطلق مجموعات من الثوار بالونات حارقة (مشتعلة) تجاه الأراضي الزراعية المحتلّة، المحاذية لقطاع غزة.

من جانب آخر، أطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الجانب الآخر من السياج الأمني قنابل الغاز المدمع بكثافة تجاه المتظاهرين.

وضمن فعاليات مسيرات العودة، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، منذ نهاية مارس/آذار الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد 133 فلسطينياً وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.(الأناضول).



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