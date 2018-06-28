تدريب عسكري بالذخيرة الحية لملك الأردن وولي عهده.. والملكة تنشر الفيديو ـ (شاهد)

“القدس العربي”:

نشرت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني، على صفحتها عبر حسابها على “انستغرام”، فيديو لتدريب بالذخيرة الحية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني و نجله ولي العهد الأمير الحسين وعلقت:” كل عام وأنت بخير ومصدر فخر لجلالة الملك ولي. كثيرة هي الصفات التي أراها فيك من سيدنا وأحدها حب العسكرية. الأمير الحسين إلى جانب سيدنا خلال تدريب بالذخيرة الحية في اختتام سلسلة من التدريبات مؤخراً “.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل من روادها.

ويظهر الملك عبد الله ونجله الأمير الحسين خلال التدريب وهما يستعملان أسلحة متنوعة، في ما بدا هجوما باستعمال سيارة.