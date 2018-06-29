مهرجان السينما العربية يعود إلى باريس.. ونادين لبكي نجمة الافتتاح 

باريس- ’’القدس العربي’’- آدم جابر:

انطلقت، مساء الخميس، في معهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية، فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان السينما العربية بباريس ، في محاولة لاستعادة روح هذه التظاهرة الثقافية التي كان ينظمها المعهد في الفترة ما بين عامي 1992 و2006 قبل أن تتوقف ل12 عاماً بسبب المشاكل المادية.

وكانت المخرجة اللبنانية نادين لبكي نجمة حفل افتتاح المهرجان بامتياز، حيث تم عرض فيلمها الجديد “كفرناحوم”، الحائز مؤخرا على الجائزة الخاصة للجنة التحكيم في مهرجان كان الدولي للسينما. بينما حضرت الممثلة الفلسطينية هيام عباس ضيفة شرف على المهرجان في دورته الجديدة، والتي تم إهداؤها إلى المخرجين الراحلين، اللبناني جان شمعون -بعرض فيلمه الروائي “طيف المدينة”- و الجزائري محمود زموري، بعرض فيلمه ’’من هوليوود إلى تمنراست’’.

و يتنافس في دورة هذا العام نحو 80 فيلماً عربياً ( قصيرة- طويلة – روائية – وثائقية…)، بينهمم ’’عاشق عمري’’ للإماراتي عامر سالمين المري ، و ’’فوتوكوبي’’ للمخرج المصري تامر عشري وأيضا ”النحت في الزمن” للمخرج المصري يوسف ناصر و ’’عناوين’’ للسعودي محمد سلمان و ’’حلاوة’’ للسعودية هناء الفاسي ، وغيرها من الأفلام ، هذا بالإضافة إلى أفلام من فرنسا البلد المستضيف لهذه التظاهرة التي يشرف عليها معهد العالم العربي بباريس، برئاسة وزير الثقافة الفرنسي الأسبق جان لانغ.

وتم اختيار المخرج والممثل المغربي فوزي بنسعيدي لرئاسة لجنة التحكيم، التي ضمت أيضا المنتج المصري محمد حفظي والممثلة السعودية فاطمة البنوي.

ويسلط المهرجان الذي ستستمر فعاليته حتى الثامن من يوليو/تموز القادم، الضوء على السينما السعودية التي تقحتمعالم صناعة الأفلام بعد أن تمت إعادة فتح دور السينمافي الممكلة، حيث سيتم تخصيص قسم من المهرجان لعرض أفلام قصيرة لمخرجين سعوديين، وذلك تحت عنوان ’’أضواء على السينما السعودية’’.