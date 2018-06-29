“عراك” داخل مسجد في الجزائر يثير جدلاً ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، فيديو لما تردد أنه عراك وقع داخل مسجد ببلدية تاجنة في ولاية الشلف بغرب البلاد ، بين الإمام والمصلين في أعقاب تنصيب لجنة المسجد.

وقد اثار الفيديو جدلا مما استدعى تدخل وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، الذي دافع عن الإمام من التهم الموجّهة له، وصرح أنه بعد مشاهدته للفيديو لاحظ أن الإمام لم يغادر محرابه.

وأكد الوزير أنه قرر إبعاد الإمام عن المسجد لفترة لتهدئة الأوضاع وأن جلسة صلح تمت بين أطراف المشكلة.