رجل سوري ينقذ طفلاً من الغرق في المانيا

برلين – “القدس العربي ” : أنقذ رجل سوري طفلًا يبلغ من العمر ثلاث سنوات من الغرق في أحد الأنهار في بلدة ألمانية صغيرة. وأشادت الشرطة بعمل الرجل الذي كُسرت إحدى أصابع قدميه أثناء عملية الإنقاذ.

وذكرت تقارير محلية أن السوري البالغ من العمر 49 عاما واسمه عبد المناف محمد والذي يعيش في ألمانيا منذ 13 عاما أنقذ الطفل آزاد دمير من الغرق في نهر هينه في بلدة ميشيده، بعد أن جرفه التيار، إلا أن إحدى أصابع قدميه كُسرت أثناء عملية الإنقاذ، وتم نقل كليهما إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم الشرطة في بلدة ميشيده، هولجر غلارمين، لإذاعة غرب ألمانيا (WDR) : ” لو لم يقم المنقذ بالاستجابة بهذه الطريقة، ربما حدث شيء سيئ جدا” .

وقال عبد المناف لصحيفة فيستفالن بوست : “رأيت الطفل وهو على وشك الغرق وأدركت أنه يجب عليّ إنقاذه”.