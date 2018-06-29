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الشيخ صباح الاحمد يزور نجله وزير الدفاع في المستشفى في ألمانيا -(فيديو)

Jun 29, 2018
kuwait
الشيخ صباح الأحمد الصباح يزور نجله الشيخ ناصر في المستشفى ـ الصورة من موقع الجريدة

الكويت ـ “القدس العربي”: قام أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بعد ظهر أمس الخميس بزيارة نجله النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح في المستشفى الذي يتلقى العلاج فيه في جمهورية المانيا الاتحادية للاطمئنان على صحته وتهنئته بنجاح العملية التي أجراها .
وكان الشيخ ناصر أجرى عملية ناجحة لاستئصال ورم بالرئة.

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