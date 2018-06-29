مصدر أردني رسمي يكشف عن هدنة تقود لمصالحة بدرعا السورية 

عمان: كشف مصدر أردني رسمي مطلع، الجمعة، عن “التوصل إلى هدنة بين الأطراف المتنازعة في درعا جنوبي سوريا، من المنتظر أن تقود نحو مصالحة”.

ولم يذكر المصدر الذي تحدث للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، عن تفاصيل الاتفاق الذي جرى، أو مكان انعقاده وأطرافه.

وحتى الساعة 15.50 تغ، لم تصدر أي إفادة رسمية بخصوص الاتفاق.

ورغم تحذيرات أمريكية، تشهد درعا، منذ أكثر من 10 أيام، هجومًا جويًا وبريًا مكثفًا من النظام وحلفائه، حيث تقدمت قوات النظام والمليشيات الشيعية الموالية لها بريف درعا الشرقي، وسيطرت على بلدتي “بصرى الحرير” و”ناحتة” بريف درعا الشرقي.

وتقع محافظة درعا ضمن مناطق “خفض التوتر” التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران.(الأناضول).