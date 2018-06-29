الإعلام البريطاني يُشيد بتواضع صلاح بعد واقعة حصار منزله – ( صور وفيديو)

لندن-”القدس العربي”:

أشادت وسائل الإعلام البريطانية، بسلوك محمد صلاح وتواضعه، بعد الموقف السخيف الذي تعرض له في أول ساعات اليوم الجمعة، بتجمهر المئات من عشاقه أمام منزله بحي التجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، لتتحّول مظاهرة الحب، لمشهد عبثي استدعى تدخل الشرطة في نهاية المطاف.

وبحسب ما هو مُتداول في الحي الراقي، فإن أحد الشباب قام بتتبع صلاح بعد خروجه من المسجد الخاص “بالكومباوند”، وعندما تأكد من منزل الفرعون، نشر العنوان بالتفصيل الدقيق على صفحته على الموقع الاجتماعي “فيسبوك”، على أمل أن يحضر 20 أو 30 أو 50 على أقصى تقدير، لعمل مظاهرة حب لصلاح، بعد انتشار أنباء عن احتمال اعتزاله اللعب على المستوى الدولي، على خلفية أزمته مع اتحاد الكرة، وتوريطه في اجتماعين مع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، المطلوب للعدالة الدولية.

وبدون سابق إنذار، تفاجأ الشاب الذي نشر العنوان، بتوافد المئات من الناس إلى العنوان، ليختلط الحابل بالنابل مع تزايد الأعداد في وقت قياسي، لتحضر الشرطة من أجل السيطرة على الموقف، ورغم الإزعاج الشديد الذي تسببت فيه الجماهير للاعب وأسرته، إلا أنه ضرب المثل في الأخلاق والتواضع كعادته، بتلبية رغباتهم، بالتقاط الصور معهم وهو في قمة السعادة والابتسامة تعلو شفتيه.

من جانبه، أثنى موقع “ليفربول إيكو”، التابع لعملاق الميرسيسايد، بردة فعل صلاح بعد تسريب عنوان منزله على “فيس بوك”، مع التركيز على تواضعه، الذي تجلى في ابتسامته وترحيبه بالتقاط الصور وإمضاء توقيعات لهم، رغم الإفراط في اقتحام خصوصيته، وهو ما تطرقت إليه إذاعة “تيم توك”، “ديلي ميل”، وجُل الصحف البريطانية التي تفاعلت مع الحدث.