أمريكي يواجه عقوبة السجن 20 عاماً لتهديده بتفجير مسجد في فلوريدا

واشنطن: قالت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، إن أحد مواطنيها اعترف بالتهديد بتفجير مسجد في المقاطعة الجنوبية لولاية فلوريدا، جنوبي البلاد، ما يجعله عرضة لعقوبة تصل للسجن لمدة 20 عاماً.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن “داستن ألن هيوز (26 عاماً)، القابع حالياً بسجن كوتلر باي في فلوريدا، أقر بأنه مذنب في عرقلة الممارسة الحرة للمعتقدات الدينية”.

وأوضح البيان أن العرقلة تكمن في “تهديد داستن باستعمال سلاح خطير ومتفجرات، وإجرائه مكالمات هاتفية هدد فيها بتفجير مسجد في بيمبروك باينز بولاية فلوريدا”.

وخلال جلسة الاستماع، اعترف داستن أنه في 5 مايو/ أيار الماضي، اتصل بـ”مسجد المتّقين في بيمبروك باينز، وترك رسالة صوتية مليئة بالكراهية وبالألفاظ التي تشوه الإسلام، وتهدد بتفجير المسجد”.

كما هدد أيضا بـ”تفجير وإحراق المسجد بمن فيه”.

وعقب رسالة التهديد هذه، جرى الاتصال بالسلطات الأمريكية، غير أنه لم يعثر على أي قنبلة بعد إجراء مسح شامل داخل وخارج المسجد، وفق البيان نفسه.

ومن المقرر صدور الحكم في القضية، في 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، ويواجه داستن عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة 20 عاما.

ونقل البيان عن مساعد وزير العدل، جون كور، قوله إن “وزارة العدل لن تتسامح مع تهديدات العنف، التي تهدد الشعور العام بالسلامة والأمن”.

وأضاف كور أن “الوزارة ستواصل مقاضاة جرائم الكراهية بقوة، حتى يتمكن الناس جميعاً بغض النظر عن طرق عيشهم، من أن يعيشوا حياتهم بحرية ودون خوف”.

وبحسب المصدر نفسه، أجرى التحقيق في هذه القضية كل من فرقة مكافحة الفساد في ميامي، وفرقة العمل المشترك للإرهاب، التابعتين لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وبمساعدة من شرطة ميامي.

(الأناضول)