احتفالات بموسم زراعة الأرز في نيبال Jun 29, 2018 شاب نيبالي يلعب في حقل للأرز في قرية ليلى في ضواحي كاتماندو، ويحتفل المزارعون في نيبال باليوم الوطني للزراعة حيث يبدأ موسم زراعة الأرز تلقي مزارعات نيباليات الطين على بعضهن البعض في حقل للأرز خلال اليوم الوطني للأرز في قرية ليلى في ضواحي كاتماندو. يحتفل المزارعون في نيبال باليوم الوطني للزراعة حيث يبدأ موسم زراعة الأرز السنوي Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend - - صورصور-منوعاتي-وسائطي-صور