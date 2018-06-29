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احتفالات بموسم زراعة الأرز في نيبال

Jun 29, 2018
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شاب نيبالي يلعب في حقل للأرز في قرية ليلى في ضواحي كاتماندو، ويحتفل المزارعون في نيبال باليوم الوطني للزراعة حيث يبدأ موسم زراعة الأرز
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تلقي مزارعات نيباليات الطين على بعضهن البعض في حقل للأرز خلال اليوم الوطني للأرز في قرية ليلى في ضواحي كاتماندو. يحتفل المزارعون في نيبال باليوم الوطني للزراعة حيث يبدأ موسم زراعة الأرز السنوي

 

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