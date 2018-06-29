رونالدو يُرهب أوروغواي بهدف سينمائي في تدريبات البرتغال- (فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

صَدّر كريستيانو رونالدو لجماهير أوروغواي المعنى الحقيقي، للرعب والذعر الكروي، بظهوره في أفضل حالاته في تدريبات منتخب بلاده البرتغالي، استعدادًا لموقعة الدور ثمن النهائي، التي ستجمع كلا المنتخبين مساء غد السبت على ملعب “فيشت الأولمبي”.

وخطف صاروخ ماديرا الأضواء بشدة في تدريبات أحفاد فاسكو دا غاما، خاصة بعد اللقطة السينمائية التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، بتسديدة غريبة وعجيبة من خارج الملعب، غيرت مسارها في الهواء، وفجأة أصابت الهدف، بارتطام الكرة بكرة أخرى على خط المرمى، تمامًا كما هو مطلوب في الاختبار الصعب جدًا، ليُطلق العنان لنفسه، بصيحة الغضب المعروفة عنه، وكأنه يبعث رسالة مُخيفة للويس سواريز ورفاقه قبل ملحمة الغد، التي ستعقب قمة العصر بين الأرجنتين وأوروغواي.

ويسعى أفضل لاعب في العالم، لزيادة غلته التهديفية في نهائيات كأس العالم، بعد حملته الاستثنائية، التي أسفرت حتى الآن عن أربعة أهداف في ثلاث مباريات، أفضل من مشاركاته في آخر ثلاثة كؤوس عالم، حيث سجل ثلاثة أهداف، بواقع هدف في كل مونديال أعوام 2006، 2010 و2014، غير أنه يحتاج للتسجيل ليستعيد صدارة الهدافين، التي يقبض عليها قائد الإنكليز هاري كين بخمسة أهداف في ثلاث مباريات.

شاهد هدف رونالدو السينمائي وصيحته الشهيرة.