“واشنطن بوست”: ترامب عرض على ماكرون الخروج من الاتحاد الأوروبي

واشنطن: أوردت صحيفة “واشنطن بوست”، الجمعة، أنه خلال لقائهما في البيت الأبيض في أبريل/نيسان، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون أن يخرج من الاتحاد الأوروبي ويتوصل إلى اتفاق تبادل ثنائي مع الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة، في مقال، عن اثنين من المسؤولين الأوروبيين أن ترامب قال لماكرون الذي انتخب على أساس برنامج مؤيد لأوروبا، “لماذا لا تخرج من الاتحاد الأوروبي؟”.

وأكد مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية مضمون هذا الحديث.

ولا يفوت ترامب مناسبة إلا يهاجم فيها الاتحاد الأوروبي متحدثا عن ممارسات تجارية ظالمة وخصوصا في قطاع السيارات.

وقال، مساء الأربعاء، خلال تجمع في ولاية داكوتا الشمالية إن “الاتحاد الأوروبي وجد بالتأكيد للاستفادة من الولايات المتحدة”.

كذلك، ينتقد ترامب بشدة المنظمات المتعددة الطرف، وخلال قمة مجموعة السبع في كندا، أكد لنظرائه الغربيين أن حلف شمال الأطلسي “سيء تماما مثل اتفاق نافتا” حول التبادل الحر في أمريكا الشمالية.

وسط هذه الأجواء المشحونة مع حلفائه، يشارك ترامب في قمة الحلف الأطلسي في بروكسل في 11 و12 يوليو/تموز، قبل أن يلتقي بعد بضعة أيام في هلسنكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

(أ ف ب)