الرئيس الشيشاني يتسبب بخسارة محمد صلاح 10 ملايين دولار

لندن – “القدس العربي”: قالت وسائل إعلام مصرية، على لسان مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، إن خسارة نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، إثر لقائه الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، بلغت 10 ملايين دولار.

وتأتي خسارة صلاح بعدما نزعت شركة “أديداس″ العالمية صورته من لافتات إعلانية، نتيجة الخلاف بين أوروبا ورئيس الشيشان.

وكانت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم لبت، مساء الجمعة الماضية، دعوة الرئيس قديروف لتناول العشاء في القصر الرئاسي.

وجاءت تلبية الدعوة من جانب البعثة قبل نهاية إقامتها بمدينة غروزني عاصمة الشيشان كمقر إقامة وتدريب لها خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم.

ووفقا للمصدر فإن صلاح كان قد طلب من مدير المنتخب إعفاءه من تلبية دعوة قديروف، إلا أن اتحاد الكرة أجبره على الحضور.

ونقل المصدر على لسان صلاح قوله لمسؤولي المنتخب معاتبا “أنا بتبهدل لما باجي المنتخب وبقع في مشاكل كتير وبخسر”.

واتهم ناشطون سياسيون روس الرئيس الشيشاني باستغلال اللاعب المصري لتحقيق مكاسب سياسية عبر التقاط الصور معه واستقباله في ملعب تدريب المنتخب المصري. كما أن قديروف منح صلاح حق المواطنة الشيشانية، في خطوة قال إنها تأتي تقديرا لما يقدمه صلاح في أوروبا وكونه خير سفير للعالم العربي والإسلامي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.