حزب الله ينفي مقتل ثمانية من مقاتليه في اليمن

بيروت: نفى حزب الله اللبناني، الجمعة، مقتل أي من مقاتليه في اليمن، وذلك بعد إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية أنه قتل ثمانية عناصر من الحزب في البلاد التي تشهد حربا منذ 2014.

والإثنين، أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن أنه قتل ثمانية عناصر من حزب الله بينهم قائد ميداني في ضربة جوية استهدفت المتمردين شمال العاصمة صنعاء.

والجمعة، اكتفى الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، بنفي مقتل أي من مقاتليه في اليمن. وقال، في خطاب عبر التلفزيون، “خلال كل الفترة الماضية، نحن لأسباب ومصالح معينة لا نقول ما إذا كان لدينا وجود باليمن”.

وتابع نصرالله “سواء كنا موجودين أو لا، بشكل قاطع أنا أنفي أن هناك شهداء من حزب الله لا في الأيام القليلة الماضية ولا في السنوات الماضية”، مضيفا “هل هناك شيء آخر، نحن لا ننفي ولا نثبت”.

وكان الأمين العام لحزب الله نفى خلال خطاب في العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إرسال أسلحة إلى الدول العربية وإطلاق صواريخ من اليمن.

وقال نصرالله “لم نرسل سلاحاً إلى اليمن ولا إلى البحرين ولا إلى الكويت، ولا إلى العراق”، جازماً “لم نرسل سلاحاً لأي بلد عربي، لا صواريخ بالستية ولا أسلحة متطورة ولا حتى مسدس″.

وتتهم السعودية حزب الله وداعمته إيران بدعم المتمردين الحوثيين في اليمن وامدادهم بالأسلحة بما في ذلك إرسال طهران لصواريخ بالستية يتم إطلاقها على جنوب المملكة.

وكان هذا أول إعلان رسمي من قبل التحالف عن مقتل مقاتلين من حزب الله اللبناني في اليمن.

لكن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، قال الإثنين إنها “ليست المرة الأولى” التي يقتل فيها عناصر من حزب الله في اليمن الذي يشهد نزاعا مسلحا منذ سنوات.

وخلفت الحرب في اليمن منذ 2015 نحو عشرة آلاف قتيل وأكثر من 55 ألف جريح وتسببت بأزمة إنسانية حادة.

وبدأت السعودية على رأس التحالف العسكري عملياتها في اليمن في مارس/آذار العام 2015 دعما للسلطة المعترف بها دوليا وفي مواجهة الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على العاصمة ومناطق أخرى.

ويشهد اليمن “أسوأ كارثة إنسانية في العالم” بحسب الأمم المتحدة.

(أ ف ب)