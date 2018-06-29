سوريا.. التوصل لاتفاق لنقل مسلحي درعا إلى محافظة إدلب

دمشق: توصلت قوات النظام السوري لاتفاق يقضي بنقل مسلحي مدينة درعا إلى محافظة إدلب شمال غربى سوريا، غداً السبت.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من النظام، مساء الجمعة، إن جهات تابعة للنظام بدأت بالتجهيزات لتوجه الحافلات إلى مدينة درعا غداً السبت لنقل مسلحي أحياء درعا البلد والذين رفضوا التسوية مع قوات النظام، ويقدر عددهم بنحو 1500 مسلح إضافة إلى عائلاتهم، ليتم نقلهم الى محافظة ادلب.

وأكدت المصادر أن وفداً من القوات الروسية دخل، اليوم الجمعة، إلى درعا البلد والتقى مع قادة الفصائل وأبلغهم إما “التسوية أو تحمل النتائج”.

وكشفت المصادر أن مسلحي مدينة درعا والريف الغربي وصولاً إلى حدود محافظة القنيطرة سوف يتم نقلهم من مدنية درعا، في حين أن فصائل الريف الشرقي، يتجمعون حالياً في مدينة بصرى الشام وربما سيتم تسوية أوضاعهم أو نقلهم من هناك إلى إدلب.

يشار إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم لنقل مسلحين إلى إدلب هو أول اتفاق بين قوات النظام ومسلحي محافظة درعا.

وتسيطر على مدينة درعا غرفة عمليات “البنيان المرصوص” والتي تتكون من 18 فصيلا، وفشلت قوات النظام في اقتحام المنطقة واستعادة السيطرة على أحياء درعا البلد التي خسرتها منذ نهاية عام 2011. وقال مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية إن قوات النظام تقوم بقصف بلدة النعيمة (حوالي 3 كم جنوب شرق مدينة درعا)، والتي رفضت حتى الآن الدخول في مصالحة معه.

(د ب أ)