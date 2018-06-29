لماذا يرفض نبيل فقير فكرة الانتقال لريال مدريد؟

“القدس العربي”: أفادت تقارير صحافية، أن نجم نادي ليون نبيل فقير، لا يُفكر في الذهاب إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية التي ستفتح أبوابها بشكل رسمي مع أول ساعات يوليو/ تموز، وذلك لإصراره على تحقيق هدفه، الذي كان قريبًا منه قبل سفره مع بعثة المنتخب الفرنسي للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

من جانبها، علمت صحيفة “ليكيب” واسعة الانتشار في فرنسا، أن فقير، وهو من أصول جزائرية، لا يرغب سوى في الانتقال إلى صفوف ليفربول، حتى بعد تعثر الصفقة، لعدم توصل كلا الناديين إلى اتفاق حول الأمور المادية، بجانب دخول ريال مدريد على الخط

وقالت نفس الصحيفة، أن رئيس النادي الفرنسي ميشيل أولاس، اعترف على الملأ في تصريحات صحافية موثقة، أنه تلقى اتصالات من بعض المسؤولين البارزين في النادي الملكي للاستفسار عن صاحب الـ24 عامًا، لكن وراء الكواليس، يُقال أن اللاعب أخبر رئيسه أنه لن يتنازل عن فكرة ارتداء قميص أحمر الميرسيسايد، لرغبته في خوض تحدٍ جديدٍ في بلاد الضباب، بجانب شغفه باللعب تحت قيادة الألماني يورغن كلوب.

ولم يستبعد المصدر، عودة المفاوضات بين الريدز والنادي الفرنسي بعد المونديال، في ظل تمسك اللاعب بالذهاب إلى “أنفيلد روود”، لاعتقاده بأن ليفربول المكان المثالي لتطوير موهبته، بجانب مكانه المضمون في تشكيلة كلوب، الذي يبحث عن صانع ألعاب من الطراز العالمي منذ بيع فيليب كوتينيو لبرشلونة، الشتاء الماضي.