ماذا تريد أمريكا في الانتخابات الرئاسية الجزائرية في 2019- (فيديو)

“القدس العربي”: أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، أن بلاده تدعم إجراء انتخابات ديمقراطية في الجزائر تحترم فيها إرادة الشعب.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي خلال مقابلة أجرتها معه قناة “الشروق” الجزائرية الخاصة، قال فيها سوليفان “نريد أن تترجم إرادة الشعب الجزائري على أرض الواقع وذلك عبر انتخابات عادلة وحرة. إن الولايات المتحدة تدعم انتخابات حرة ونزيهة تترجم إرادة الجزائريين”.

وأضاف سوليفان أنه تباحث مع المسؤولين الجزائريين حول الانتخابات الرئاسية المقررة في 2019، وأنه اطلع على إرادتهم في تحقيق ذلك.

وكان نائب وزير الخارجية الأمريكي قد ترأس أعمال الدورة الخامسة للحوار الأمني الثنائي الجزائري- الأمريكي في الجزائر برفقة وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل.

يذكر أن الولاية الرابعة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (81 عامًا)، فد دخلت عامها الأخير، إذ وصل الحكم في عام 1999، وفاز قبلها بثلاث ولايات متتالية، ومن المرجح أن تنظم انتخابات الرئاسة المقبلة في الجزائر في أبريل/نيسان أو مايو/أيار 2019.