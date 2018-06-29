﻿الدوري الانكليزي: فيلايني يوقع عقدا جديدا مع مانشستر يونايتد

مانشستر – رويترز: قال مانشستر يونايتد الانكليزي إن مروان فيلايني لاعب منتخب بلجيكا وقع عقدا جديدا لعامين ليظل في النادي حتى 2020.

وانضم فيلايني (30 عاما)، الذي كان في التشكيلة الأساسية لبلجيكا في مباراتها الأخيرة بدور المجموعات في كأس العالم ضد انكلترا مساء الخميس، ليونايتد عام 2013 وأحرز 20 هدفا في 156 مباراة بجميع المسابقات. وقال فيلايني: «أنا سعيد بمواصلة رحلتي مع مانشستر يونايتد. اتخذت هذا القرار لأنني في غاية السعادة هنا. كما أشعر أن هذا الفريق تحت قيادة (المدرب) جوزيه مورينيو أمامه الكثير ليحققه». وشارك فيلايني في التشكيلة الأساسية في خمس من 38 مباراة ليونايتد في الدوري الموسم الماضي ولعب 23 مباراة في المجمل بجميع المسابقات مسجلا خمسة أهداف. وتلتقي بلجيكا، التي تصدرت المجموعة السابعة في كأس العالم بعد فوزها 1-صفر على انكلترا، مع اليابان في دور الستة عشر يوم الاثنين.