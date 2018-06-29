﻿أرقام مهمة وقياسية في المونديال قبل انطلاق الدور الثاني

موسكو – د ب أ: انتهت منافسات دور المجموعات لكأس العالم 2018، بعدما شهدت تحطيم عدد من الأرقام القياسية، منها عدد الأهداف المسجلة بالخطأ من لاعبين في شباك منتخباتهم، وعدد ركلات الجزاء المحتسبة وكذلك أطول فترة انتظار لأول تعادل سلبي، ومع خروج حامل اللقب المنتخب الألماني من الدور الأول، قد يشهد الدور الثاني تحطيم رقم مسجل باسمه.

الرقم صفر: للمرة الأولى منذ مونديال 1982، تنطلق منافسات الدور الثاني بدون أي منتخب أفريقي، وكان المنتخب السنغالي آخر المنتخبات الأفريقية التي حسم خروجها، من خلال معايير اللعب النظيف، بعدما تقاسم مع نظيره الياباني المركز الثاني في المجموعة الثامنة بنفس النقاط وتساوى معه في فارق الأهداف، لترجح معايير اللعب النظيف كفة المنتخب الياباني ويتأهل إلى الدور الثاني.

- الرقم 2.54: شهدت المباريات الـ48 في دور المجموعات بالمونديال تسجيل إجمالي 122 هدفا، وبذلك يبلغ معدل التهديف 2.54 هدف لكل مباراة، مقابل 2.67 هدف في المباراة في مونديال البرازيل 2014، ويعد المعدل في البطولة الحالية هو سادس أقل معدل في تاريخ المونديال، لكن في الوقت نفسه، سجل المونديال الروسي رقما قياسيا حيث تأخر أول تعادل سلبي إلى المباراة رقم 37 .

الرقم 4: انتهت فعاليات كأس العالم في أربع من المدن الروسية الـ11 المستضيفة، حيث لن تقام مباريات أخرى في إيكاترنبيرغ وفولغوغراد وسارانسك وكالينينغراد، وستشاهد الجماهير فيها مباريات المونديال عبر الشاشات.

الرقم 9: شهدت منافسات المونديال حتى الآن تسعة أهداف سجلت بالخطأ من لاعبين في شباك منتخبات بلادهم، لتحطم البطولة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في مونديال 1998 بفرنسا، والذي شهد ستة أهداف بالنيران الصديقة، بينما يتصدر النجم الإنكليزي هاري كاين قائمة هدافي البطولة الحالية برصيد خمسة أهداف.

الرقم 37: بعدما خرج المنتخب الألماني حامل اللقب من الدور الأول، يستمر تنافس أكثر من نصف إجمالي عدد لاعبي المونديال المحترفين في أندية ألمانية، حيث تأهل 37 لاعبا من إجمالي 67 لاعبا في أندية ألمانيا ومتنافسا في المونديال مع منتخبات بلادهم إلى دور الستة عشر، بينهم عشرة لاعبين سويسريين وسبعة يابانيين.

الرقم 71: يفترض بالمنتخب الألماني استعادة توازنه وتضميد جروح الخروج الصادم من الدور الأول للمونديال خلال 71 يوما، حيث تنطلق بعدها منافسات النسخة الأولى من دوري أمم أوروبا، ويستهل مشواره فيها بمواجهة نظيره الفرنسي في ميونيخ في السادس من أيلول/سبتمبر.

الرقم 226: في الأيام المقبلة، قد يفقد المنتخب الألماني مقاسمته للمنتخب البرازيلي في صدارة المنتخبات الأكثر تهديفا بالأدوار الفاصلة، حيث يتساوى الفريقان الآن برصيد 226 هدفا لكل منهما، وينفرد المنتخب البرازيلي في الصدارة في حالة هز شباك المكسيك بمباراتهما في دور الستة عشر.

الرقم 2500: سجل التونسي فخر الدين بن يوسف الهدف رقم 2500 في تاريخ كأس العالم، خلال المباراة التي انتهت بفوز تونس على بنما 2/1 في ختام دور المجموعات.

الرقم 1.2 مليون: عندما خاض روريك غيسلاسون منافسات كأس العالم ضمن منتخب أيسلندا، لم يكن يتابع حسابه على «إنستغرام» سوى نحو 40 ألفا، ولكن لاعب فريق الدرجة الثانية الألماني ساندهاوزن حصد شعبية هائلة عبر المونديال، وبالتحديد منذ مشاركته من مقعد البدلاء أمام الأرجنتين، ليصل متابعيه إلى 1.2 مليون ولا يزال العدد يتزايد.