﻿هييرو: دي خيا سيحرس مرمى اسبانيا أمام روسيا

كراسنودار (روسيا) – د ب أ: لن يقوم الجهاز الفني للمنتخب الإسباني بإستبعاد الحارس ديفيد دي خيا، من التشكيل الأساسي في مواجهة المنتخب الروسي بدور الستة عشر بكأس العالم، غدا الأحد.

وعند سؤال فرناندو هييرو، مدرب المنتخب الإسباني، عن موقف الحارس قال: «نعم، دي خيا سيلعب». وجاءت هذه الدفعة المعنوية بعدما قام تياغو ألكانتارا لاعب وسط المنتخب الإسباني بدعم دي خيا، وطالب منتقديه بالتوقف عن مهاجمة حارس المنتخب. وقال تياغو: «إنه يلعب في أكثر مركز مؤسف في الملعب، ولكن إذا شاهدت أداءه مع مانشستر يونايتد ومع المنتخب فأنت تعرف أنه حارس عظيم». وتوجه بحديثه مباشرة إلى من انتقدوا دي خيا في البطولة حتى الآن وقال: «يجب أن تنظروا إلى أنفسكم أيضا وأن تعوا قيمة كونه حارسا عظيما». وأضاف: «فكروا في كل الأوقات التي كان فيها أفضل حارس في الدوري الإنكليزي. إنه يبذل جهدا كبيرا في التدريبات. الثقة به ضخمة». ووقع دي خيا في خطأ فادح أمام سويسرا في آخر مباريات المنتخب الودية قبل السفر إلى روسيا، وبعد ذلك سمح لتسديدة كريستيانو رونالدو أن تمر من بين يديه أمام البرتغال في أول مباراة بدور المجموعات. لكن تياغو، الذي فاز ببطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما في 2013 مع حارس يونايتد، قال للنقاد أن يبتعدوا عن زميله. وبسؤاله عن التشاؤم الذي اجتاح أجزاء من وسائل الإعلام والجماهير في إسبانيا، قال تياغو: «لا يمكننا ان نعيش بخوف من الفشل. نريد أن نلعب كرة سرعية وأن نستحوذ عليها لنزع أسلحة منافسنا». وأكد تياغو للجماهير أن المنتخب الإسباني لن يستهين بالمنتخب الروسي. وقال: «نحن نلعب امام آلاف من الروس، أمام ملعب ممتلئ بالجماهير الروسية. يراودنا دائما شعور أننا نلعب خارج أرضنا، لذلك، تخيل كم سيكون شعورنا ونحن نواجه المنتخب الروسي. ولكننا لاعبون محترفون». بعد مجموعة التغييرات المقترحة من النقاد عقب فشل المنتخب الإسباني في التغلب على المنتخب المغربي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، يبدو ان المدرب هييرو سيقوم بإجراء تعديل طفيف في فريقه أمام روسيا. وعن تعيين هييرو مدربا خلفا لجولين لوبيتيغي، الذي تعاقد مع ريال مدريد، عشية إنطلاق كأس العالم، قال تياغو: «أثرت علينا سلبا بسبب الطريقة التي حدثت بها. لكن هييرو منحنا المقدار الصحيح من الهدوء والثقة لمواجهة المباريات».