﻿مدرب تونس: الفرق العربية في حاجة إلى إعادة تفكير بعد الإقصاء

سارانسك (روسيا) – رويترز: فشلت تونس في الوصول إلى الدور الثاني لكأس العالم للمرة الخامسة، ويقول المدرب نبيل معلول إنها ستواصل مواجهة صعوبات على الصعيد العالمي بدون اجراء تغييرات جذرية على اللعبة في البلاد.

ورغم أن المنتخب التونسي حقق انتصاره الأول في كأس العالم في 40 عاما مساء الخميس بفوزه 2-1 على بنما، فإن النتيجة لم تكن لها أهمية بعد هزيمتين أمام انكلترا وبلجيكا. وقال معلول إن تونس والدول العربية الأخرى في البطولة، مصر والمغرب والسعودية، غير مستعدة للنجاح. وأضاف: «لدينا أربعة فرق عربية ليست على المستوى المطلوب للبطولة، لا يزال عليها بذل جهد أكبر وتحسين مستواها. من أجل ذلك نحن بحاجة لوجود لاعبين أكثر في بطولات دوري محترفة حتى يستطيعوا التعلم والتطور». وخرجت الفرق الأربعة من الدور الأول ولم ينجح أي فريق عربي في الوصول إلى دور الثمانية. وقال معلول: «لا أعتقد أننا على المستوى المطلوب، نحن في حاجة لتغيير أسلوب حياتنا لأنه لا يتناسب مع كرة القدم على الصعيد العالمي، نحتاج لتغيير الطريقة التي نتدرب بها». وتابع: «نحتاج إلى جيلين إضافيين للوصول إلى قمة مستوى الأداء من حيث اللياقة والقوة والبدنية. نحن بعيدون جدا عن المستوى المطلوب». وتلقت تونس خسارة ثقيلة 5-2 أمام بلجيكا في مباراتها الثانية في نهائيات روسيا، لكنها كادت أن تنتزع نقطة أمام انكلترا في المباراة الأولى قبل أن يحرمها هدف هاري كاين في الوقت المحتسب بدل الضائع من التعادل. وقال معلول: «في المباراة الثانية كان يجب أن نكون أفضل من ذلك لكنني أعتقد أن الأداء ضد انكلترا كان ممتازا. كان دفاعنا جيدا جدا ولعبنا جيدا ضد أفضل لاعبي العالم. أمام بلجيكا كان يمكن أن ندافع بصورة أفضل لكن الفريق دخل المباراة بثقة وقدم أداء جيدا في المباريات الثلاث».