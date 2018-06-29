﻿المجموعة الثامنة: ساوثغيت: لا ألم في الهزيمة أمام بلجيكا مع تقدم انكلترا في كأس العالم

كالينينغراد (روسيا) – رويترز: على غير العادة في الهزائم لم تشعر انكلترا بخيبة أمل بعد خسارتها 1-صفر أمام بلجيكا، إذ أنها ربما تؤدي إلى مشوار أسهل قليلا في الأدوار المتقدمة في كأس العالم.

وهذه الهزيمة الأولى لانكلترا في أكثر من عام، لتصعد لمواجهة كولومبيا في دور الستة عشر، فيما تلعب بلجيكا صاحبة الصدارة في المجموعة السابعة ضد اليابان. ولو عبرت انكلترا هذا الدور ستخوض مواجهة ربما أقل خطورة ضد السويد أو سويسرا، فيما ستلعب بلجيكا ضد البرازيل أو المكسيك مع وجود البرتغال واوروغواي وفرنسا والارجنتين في هذا النصف من القرعة. وأوضحت تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت التي ضمت تسعة بدلاء مدى أهمية المباراة بالنسبة له، وأن قراره كانت له علاقة بالحفاظ على لاعبيه الأساسيين بمنحهم راحة أكثر من اختيار مواجهة منافس أسهل. وقال: «بغض النظر عما سيحدث الأسبوع المقبل (في أدوار خروج المغلوب) فهذا كان القرار الصحيح. الجماهير ستقول إنه كان القرار الصحيح لو فزنا فقط لكنه كان القرار الصحيح لأن ربما نلجأ إلى الوقت الإضافي في المباراة المقبلة ونخاطر باللاعبين ولم نكن بحاجة إلى ذلك».

وأضاف: «لا أحد يعلم ما هو الصحيح والخطأ في كل نصف من القرعة». وفي بطولة سارت فيها الأمور كما كان مخططا لها لانكلترا وتلقى ساوثغيت الإشادة، وجد المدرب نفسه للمرة الأولى في روسيا أمام انتقادات لعدم السعي لصدارة المجموعة ومواجهة اليابان. وأشار ساوثغيت إلى أنه مستعد لتقبل كل الانتقادات. وقال: «في بعض الأحيان اعتقد أن عليك النظر إلى الصورة الكبيرة واتخاذ القرارات التي ربما في بعض الحالات يتم انتقادها لكن اللاعبين يعلمون ما الذي نحاول فعله. لا نحب الهزيمة ولا نحب خسارة المباريات لكننا حققنا هدفنا الأساسي وأنا أفهم ذلك واعتقد أن المشجعين في الاستاد فهموا ذلك أيضا». وأضاف: «الكل يعلم أن أدوار خروج المغلوب هي الأهم». وبينما تعتبر مواجهة كولومبيا متصدرة المجموعة الثامنة صعبة، أشار ساوثغيت إلى أنه لم يكن يفضل اختيار أي منافس في دور الستة عشر. وقال: «اعتقد أننا نستطيع الفوز بهذه المباراة لكنها ستكون تحديا مثيرا. إنها تملك مجموعة من اللاعبين الممتازين لكننا نشعر أننا فريق يتطور واعتقد أنه ظهر أن ما زال أمامنا خطوات أخرى للتطور». وتابع: «نعلم أين نحن والأداء المثالي الذي يجب أن نقدمه للفوز ضد أفضل الفرق».