﻿هايدي موسى تغني «دي حياتي» من كلمات أمير طعيمة

القاهرة – «القدس العربي»: انتهت المطربة المصرية هايدي موسى من تصوير أغنية «دي حياتي»، وبدأ عرض الكليب على الموقع الرسمي لقناة «ميلودي» على اليوتيوب.

«دي حياتي» كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع شريف مجدي، هندسة صوتية ماهر صلاح، إدارة إنتاج نبيل إدوارد، إنتاج ميلودي، وتقول كلمات الأغنية:

«دي حياتي، حياتي وأنا حرة فيها، ماحدش ليه دعوة بيها، حياتي يبقى أعمل فيها ما بدالي.

حبيته وماصدقت إني في يوم لقيته، الوحدة ماضي خلاص نسيته بشوقي وبحب عمره ما كان في بالي. بعيش بعيش بعيش حكاية غرام بعيش بعيش ورغم الملام هعيش هعيش، حياتي معاه.

يلوموني، ما يلوموا مش هيغيروني، ولا ثانية عنه هيبعدوني.

قراري عن إقتناع و قرار نهائي، قالهالي ماعرفتش إيه إلى جرالي ده إلى إستنيته من الليالي بقالي وهعيش معاه عمري الى باقي».

وبدأت هايدي موسى مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب «أراب أيدول» و»ستار أكاديمي»، وقدمت مؤخرا ألبوما غنائيا جديدا بعنوان «حنية الدنيا»، وهو أول ألبوماتها الفنية، وتم طرحه عبر اليوتيوب، ويضم 12 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين.

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