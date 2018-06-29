﻿نوع من الغربان يصنع أدوات معتمدا على الذاكرة

باريس ـ أ ف ب: توصّل باحثون في علوم الحيوان إلى أن نوعاً من الغربان يطلق عليه العلماء اسم «كوروفوس مونيدولويدز» وهو أحد الأنواع النادرة الماهرة في صنع الأدوات، يعتمد على ذاكرته في صنع أشياء يستخدمها في الحصول على طعام.

وكان معروفاً من قبل أن هذا الطير الأسود يستخدم الأغصان للتنقيب في ثقوب الأشجار عن دود يقتات عليه، أو لصنع ما يشبه الصنّارات لالتقاط الغذاء.

لكن الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة «ساينتيفيك ريبورتس» تحدّثت عن مهارة جديدة لهذا النوع من الغربان، وهي القدرة على معرفة القطعة المناسبة التي تجعل موّزعاً آلياً للطعام يُخرج ما في جعبته من غذاء ملائم له.

وقامت سارة جلبرت الباحثة في جامعة كامبريدج البريطانية مع زملائها بتدريب ثمانية من هذه الغربان على وضع قطع كبيرة من الورق في موزّع آلي يُخرج نوع الطعام بحسب حجم الورق.

وبعدما تدرّبت الغربان على هذه المهمة، أعطاها الباحثون قطعة ورق واحدة كبيرة، فعمدت إلى تقطيعها لتصير بالحجم الذي يجعل الآلة تُخرج نوع الطعام المناسب لها.

وقال أليكس تايلور الباحث في جامعة أوكلاند الأسترالية: «يظهر سلوك الغربان أنها قاردة على صنع أداة معتمدة على الشكل الذي في ذهنها».