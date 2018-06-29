﻿القبض على شاب اسباني يحتجز أمه وشقيقته في ظروف غير إنسانية

مدريد ـ أ ف ب: أوقفت الشرطة الإسبانية رجلاً كان يحتجز أمه وأخته في غرفتين مع عشرة كلاب في حالة مزرية، حسب ما أعلنت السلطات.

وأوقف الشاب البالغ من العمر 35 عاما بتهمة احتجاز الحرية والتهديد والتسبب بإصابات لوالدته وشقيقته المعوّقة في إشبيلية جنوب إسبانيا، حسب ما جاء في بيان للشرطة. وأوضح البيان أن «الضحيتين استغّلّتا سماح الشاب لهما بالخروج، وهو أمر نادراً ما كان يحدث، وذهبتا إلى الشرطة رغم تهديداته لهما بالقتل».

وكان يهددهما بأداة حادة وسلاح ناري، ويوثقهما بالحبال ولا يسمح لهما بالخروج لقضاء الحاجة إلا حين يشاء. وقالت الشرطة: «كانت الضحيتان تتشاركان الغرفتين مع كلاب تقضي حاجتها فيهما، وكذلك كانتا تفعلان مستخدمتين دلواً لذلك، لأنهما كانتا ممنوعتين من دخول الحمام». ولم توضح الشرطة مدة هذه المعاناة ولا تاريخ توقيف الشاب الذي فقدت والدته عشرين كيلوغراما من وزنها في الأشهر الماضية.

وسبق أن اكُتشفت حالة مماثلة في إشبيلية عام 2015 وكان رجل يحتجز شقيقه البالغ 59 عاماً في غرفة لا سقف لها مساحتها ثلاثة أمتار مربّعة.