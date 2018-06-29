﻿خمسة فيلة تدهس رجلا في تايلند

بانكوك ـ أ ف ب: قضى رجل تحت أقدام خمسة فيلة أمس الجمعة في جنوب تايلند، حيث تكثر هجمات هذه الحيوانات بسبب انحسار مواطنها الطبيعية.

وكان الرجل «متجهاً على متن دراجة نارية لحصاد الكاوتشوك حين طوّقته خمسة فيلة» حسب ما قال مسؤول محلي. ووقع هذا الحادث في منطقة يالا صباح أمس الجمعة. ويؤدي قطع أشجار الغابات وقضم مواطن الفيلة الطبيعية إلى جعل هذه الحيوانات على تماس أكثر مع الإنسان، وهو ما يولّد هذا النوع من الحوادث.

وكثيراً ما يلجأ السكان إلى وسائل قاتلة ليحموا ممتلكاتهم من غزو الفيلة. ففي الآونة الأخيرة أدانت محكمة مزارعاً وضع سياجاً كهربائياً حول مزرعته، ما أدى إلى نفوق فيلين.

وكان عدد الفيلة في تايلند مئة ألف في عام 1850 أما اليوم فإن هذا العدد لا يزيد عن ألفين و700، حسب المركز التايلاندي للحفاظ على الفيلة.

والفيل البري من الأنواع المحمية في تايلاند، لكن هذا لا يمنع صيده أو الإمساك به لترويضه واستخدامه خصوصا في السياحة.