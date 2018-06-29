﻿«عقل طائر»… في الفضاء

تامبا (الولايات المتحدة) ـ أ ف ب: أطلقت شركة «سبايس أكس» الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية أمس الجمعة روبوتاً بحجم كرة سلّة مبرمجاً لتتبع رائد ألماني ومساعدته في ظلّ انعدام الجاذبية.

فعند الساعة 9.42 بتوقيت غرينيتش أقلع من قاعدة كاب كانافيرال صاروخ قاذف يحمل مركبة الشحن غير المأهولة «دراغون» محمّلة بألفين و700 كيلوغرام من المعدات.

ومن هذه المعدات روبوت أطلق عليه اسم سايمون» ويوصف بأنه «عقل طائر».

وتكلّلت المرحلة الأولى من العملية بنجاح، وقد انفصلت المركبة «دراغون» عن الصاروخ بعد الانطلاق بعشر دقائق، ومن المرتقب أن تلتحم الاثنين بمحطة الفضاء التي تسبح في مدار الأرض على ارتفاع 400 ألف متر.

وقال كريستيان كاراش مدير المشروع في وكالة الفضاء الألمانية في مؤتمر صحافي في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إن تشغيل هذا «العقل الطائر» سيشكّل «لحظة تاريخية» لأنها المرة الأولى التي يُرسل فيها جهاز ذكاء اصطناعي للتفاعـــل مع البشر في الفضاء.

وحين ينادي الرائد الألماني الروبوت يحدد مكانه من صوته ومن ثمّ يتأكد بوساطة الكاميرا من أنه هو ويجيبه على أسئلته ويعاونه في عمله.

ويمكن للرواد الستة المقيمين في محطة الفضاء أن يتواصلوا مع الروبوت لكنه مخصص تحديداً للتعاون مع الرائد الألماني.