﻿ ضريبة باهظة على من يتزوجون من أجانب في سوازيلند

مبابان (سوازيلند) ـ أ ف ب: يناقش البرلمان في ممكلة سوازيلند الإفريقية التي صار اسمها إيسواتيني قراراً بفرض ضرائب على الراغبين في الزواج من أجانب أثار غضب المدافعين عن حقوق المرأة.

وقدّم مشروع قانون للبرلمان يقضي بأن يدفع الراغــــبون في الــــزواج من أجانب ضريبة قدرها ثلاثون ألف ليلانغيني (1900 يورو).

وهذا المبلغ كبير جداً في هذا البلد الفقير ويعادل ربع حصة الفرد الواحد من إجمالي الناتج المحلي.

وفي حال أقر القانون فهو سيطبّق على كلّ المواطنين ذكوراً وإناثاً، لكن يبدو أنه يستهدف النساء في حقيقة الأمر.

وقال متحدث باسم الحكومة: «الهدف من هذا القانون هو حماية النساء السوازيلنديات من أي استغلال أو تلاعب من أزواجهن الأجانب، الذين قد يتزوّجونهن طمعاً في الجنسية فقط».

ولم تنشر السلطات في هذه الدولة الوحيدة في القارة الإفريقية ذات النظام الملكي المطلق، أي إحصاءات في هذا الشأن، لكن وزارة الخارجية قالت في عام 2016 إنها تلقت نصف مليون طلب للحصول على الجنسية ولاسيما من مواطنين لدول آسيوية، علماً أن عدد سكان سوازيلند لا يزيد عن مليون و300 ألف.

وتعليقاً على مشروع القانون، قال مسؤولون في منظمات نسائية إن «الدول ينبغي أن تعتمد وسائل أخرى لحماية جنسيّتها، وخصوصا بمراقبة أنظمة الحصول عليــــها» وإن مشــروع القانون ينتهك الدستور، ويحرم النساء من حرية الاختيار.

وفي عام 2015 قــــــدّرت المنظمة الدولية للهجرة نسبة الأجانب في هذا البلد الصغير الواقع بين جنوب إفريقيا وموزامبيق بحوالى 2.5 ٪.