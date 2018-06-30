ترامب ينفي نيته الانسحاب من “التجارة العالمية” ويعلن في 9 يوليو اسم مرشحه لعضوية المحكمة العليا

واشنطن: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة نيته سحب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية.

ولدى سؤاله عن تقارير صحافية حول نيته الانسحاب من المنظمة، قال ترامب على متن الطائرة الرئاسية اير فورس وان “أنا لا اعتزم الانسحاب” منها.

وفي وقت سابق الجمعة أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أنه “من المبالغة” القول إن ترامب يخطط للانسحاب من منظمة التجارة العالمية.

واضاف أن “الرئيس كان واضحا معنا ومع الآخرين، لديه مخاوف بخصوص منظمة التجارة العالمية. هو يعتقد انها تتضمن جوانب غير عادلة”.

واوضح أنه رغم شكوى ترامب من أن الصين ودولا أخرى استخدمت قواعد المنظمة لمصلحتها فإننا “نركز على التجارة الحرة” و”كسر الحواجز″ التجارية بين الدول.

وأفاد تقرير نشره موقع اكسيوس أن ترامب ابلغ كبار المسؤولين بنيته الانسحاب من المنظمة الدولية التي ساهمت بلاده في تأسيسها والتي تحكم عادة لصالح الولايات المتحدة حين تلجأ واشنطن لها لتسوية أي أزمات تجارية.

لكن ترامب اشتكى مرارا من القواعد التجارية، واصفا منظمة التجارة الدولية بـ”الكارثة”. كما ضرب القواعد الدولية عرض الحائط بفرض رسوم باهظة على الالمنيوم والصلب وعلى بضائع صينية تقدر بعشرات مليارات الدولارات تحت شعار الدفاع عن الأمن القومي الأمريكي.

ومن جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي الجمعة أنه سيكشف في التاسع من تموز/ يوليو إسم القاضي الذي سيعينه في المحكمة العليا، قائلا إنه قد يرشّح امرأة.

وأعلن القاضي في المحكمة الأمريكية العليا أنتوني كينيدي الأربعاء أنه سيتقاعد في نهاية تموز/ يوليو المقبل ما يفسح المجال أمام ترامب لترجيح كفة القضاة المحافظين في هذه المؤسسة التي تؤثر قراراتها على مجريات الأحداث وحياة الناس.

وغالبا ما عُد دور كينيدي (81 عاما) محورياً في المحكمة المكلفة صيانة الدستور الأمريكي فهو محافظ حول مسائل مثل الأسلحة النارية أو تمويل الحملات الانتخابية لكنه يمكن ان يتخذ مواقف تقدمية حول قضايا مثل الاجهاض.

وقال ترامب الجمعة لصحافيين على متن الطائرة “لقد قلّصتُ إلى خمسة” عدد المرشحين المحتملين للحلول مكان كينيدي، مشيرا الى انه سيلتقي واحدا او اثنين من المرشحين في عطلة نهاية هذا الاسبوع ومؤكدا انه لن يسأل أيّاً منهما رأيه في مسألة الاجهاض.

واشار الرئيس الأمريكي إلى أن مرشحيه هم “مجموهة من القضاء الموهوبين جدا واللامعين”، لافتا إلى أن “غالبيتهم من المحافظين”. وقال “أنا معجب بهم جميعا”.

ويعين قضاة المحكمة العليا مدى الحياة من قبل الرئيس الأمريكي ولا بد أن يخضعوا لتصويت ايجابي في مجلس الشيوخ حيث لا يتمتع الجمهوريون سوى بغالبية محدودة.

وحذر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ان شغور المنصب في المحكمة العليا “هو الاهم منذ جيل على الاقل”، وأضاف “مصير نظامنا الصحي وحقوق النساء على صعيد الانجاب والعديد من التشريعات التي تحمي الاميركيين العاديين على المحك”.

وكان الديمقراطيون وكل المنظمات التقدمية في البلاد تخشى تقاعد كينيدي فهي تعلم أن ترامب سيرغب في تعيين شخص يميل أكثر إلى اليمين خلفاً له.

ويمكن بالتالي توقع معركة سياسية تاريخية حول خليفة كينيدي الذي قضى أطول مدة في المحكمة إذ عينه الرئيس الجمهوري رونالد ريغن في 1987.

وتلعب المحكمة العليا ومهمتها الاساسية السهر على دستورية القوانين دورا حاسما في حسم نقاشات مهمة حول قضايا تهم المجتمع الأمريكي وهو دور يقوم به البرلمانيون بشكل أكبر في دول أخرى. (أ ف ب)