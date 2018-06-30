الحكم على فرنسية بالحبس سبع سنوات لتوجهها إلى سوريا مع ثلاثة من أبنائها

باريس: حكم على فرنسية الجمعة بالحبس سبع سنوات لتوجهها مع ثلاثة من أبنائها إلى سوريا في ربيع 2015، وزواجها هناك من حد كوادر تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش).

وأصدرت المحكمة الجنائية، التي شددت على “خطورة التهم المنسوبة” إلى الفرنسية كلير خاسر (42 عاما)، حكما بالحبس سبع سنوات، بينما كان الادعاء طالب بحبسها ثماني سنوات.

وخاسر متزوجة ثلاث مرات، ولديها ستة أبناء خامسهم يدعى “جهاد”، وقالت انها عاشت طفولة صعبة.

وكانت غادرت في شباط/ فبراير 2015 متوجهة إلى الجزائر ثم انتقلت الى تركيا مصطحبة معها ثلاثة من ابنائها اصغرهم بعمر عامين واكبرهم بعمر 16 عاما، واحدهم مصاب بشلل رباعي ويستخدم كرسيا نقالا.

ووصلت الى سوريا اواخر ايار/ مايو 2015 حيث تزوجت عمر دياو في الرقة، وهو مقاتل فرنسي في تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” تعرفت اليه عبر فيسبوك. ودياو أحد كوادر تنظيم الدولة “داعش” ويعتقد أنه قام بتعذيب أسرى وأنه “متورط في التخطيط لاعتداءات في فرنسا”، بحسب المحكمة.

وشددت خاسر على انها كانت تعتقد انه “مقاتل عادي” وتطلقا بعد فترة قصيرة من زواجهما.

وبعد ثلاثة أو أربعة اشهر عادت إلى تركيا وقامت السلطات بترحيلها إلى فرنسا في ايلول/ سبتمبر 2015.

وبعد عام تم استجوابها بعد ان انجبت ابنها السادس من دياو الذي يعتقد انه قتل في ايار/ مايو 2016.

وتؤكد خاسر انها غير ملتزمة بالتنظيم وانها في قرارة نفسها لا تكترث له، وتقول انها توجهت إلى سوريا بسبب شعور بالضيق.

وخاسر اعتنقت الاسلام بعمر 17 عاما وتقول انها تعرضت لـ”مضايقات” لارتدائها الحجاب.

وأكد محامياها أن اقامتها في سوريا لم تكن بغرض ارهابي. ودعا احدهما المحكمة إلى “عدم ادانتها بسوء الأمومة أو لانها زوجة أحدهم”. (أ ف ب)