“حماس″ تدعو لمحاكمة قادة إسرائيل أمام “الجنايات الدولية”

غزة: دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، مساء الجمعة، إلى محاكمة القادة الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، لـ”تعمدهم قتل” طفل على حدود قطاع غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد الطفل الفلسطيني ياسر أمجد أبو النجا (14 عاما)، جراء تعرضه لرصاص إسرائيلي في رأسه، شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان، إنّ “تعمّد الاحتلال قتل الأطفال المتظاهرين في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية، يؤكد ضرورة محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية”.

وأضاف قاسم أن “استمرار مسيرات العودة يثبت فشل محاولات الاحتلال تخويف شعبنا عبر هجماته المتكررة على القطاع، فمسيرات العودة وكل أنشطتها السلمية ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، استشهاد فلسطينييْن، بينهما طفل، وإصابة 415 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء مشاركتهم في مسيرات “العودة” على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وتوافد فلسطينيون، مساء الجمعة، نحو مخيمات “العودة” المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات “مسيرات العودة” السلمية. (الأناضول)