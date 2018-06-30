لا علامة على مكان فريق كرة قدم عالق في كهف تايلاندي منذ أسبوع

شيانج راي: قال مسؤولون السبت إنه مازالت لا توجد أي علامة على وجود فريق كرة قدم للشباب يعتقد أنه محاصر في كهف في شمال تايلاند وذلك بعد أسبوع واحد من الاعلان عن اختفاء الفريق.

وبينما دخل البحث يومه الثامن، لا يملك رجال الإنقاذ أي فكرة عن مكان وجود المجموعة المفقودة وهم 12 صبيًا تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عامًا ومدربًا لكرة القدم (25 عامًا).

وقال نائب رئيس الشرطة ويراشاي سونجميثا “نجح رجال الإنقاذ في العثور على غرفتين كبيرتين في الكهف الليلة الماضية. أحدهما على عمق 55 متراً والأخرى على عمق يتراوح بين 60 و 90 متراً “.

وأضاف “لكننا لسنا متأكدين من أن هذا سيقودنا إلى مكان الفريق. نحن نستكشف اليوم فتحات أخرى في الكهف”.

وغمرت أمطار غزيرة مستمرة الكهف الواقع في إقليم شيانج راي / 1000 كيلومتر شمالي بانكوك/ بالقرب من الحدود مع ميانمار.

وبسبب المطر والفيضانات اللاحقة سيتعين على عمال الإنقاذ تعليق البحث عن طريق الغوص وتجفيف الكهوف المغمورة أولاً إذا كانوا يأملون في تعقب المجموعة.

وكان الفريق وهم 12 صبيا ومدربهم قد قرروا يوم السبت الماضي زيارة الكهف بعد حصة تدريبية، واختفوا عن الانظار منذ ذلك الحين، لكن عثر على دراجاتهم عند مدخل الكهف. (د ب أ)