إعلامي سعودي يهدي حارس مصر “10 نخلات” لموقفه من شركة خمور

القاهرة: أعلن الإعلامي السعودي دخيل الأحمدي، الجمعة، منح حارس مرمى المنتخب المصري محمد الشناوي، هدية عبارة عن 10 نخلات بعد رفضه تسلم جائزة أفضل لاعب في إحدى مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا المقدمة من قبل إحدى شركات الخمور.

ووفقًا لتغريدة على “تويتر”، قال الأحمدي “يسعدني أن أتقدم بهدية؛ 10 نخلات من عجوة المدينة المباركة، لحارس منتخب مصر الدولي محمد الشناوي، نظير تعففه وامتناعه عن استلام جائزة أفضل لاعب من شركة الخمور، والجميع يثمن موقفه وزميله العالمي محمد صلاح”.

وكان الإعلامي الأحمدي، منح نفس قيمة الهدية إلى صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وحصل الشناوي، على جائزة أفضل لاعب في لقاء مصر وأورغواي، التي انتهت بهزيمة الفراعنة بهدف نظيف، فيما فاز صلاح بالجائزة في لقاء مصر والسعودية، التي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف.

وودّعت مصر المونديال من الدور الأول، بعد تذيلها ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط، حيث تصدرت أوروغواي المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن روسيا، وجاءت السعودية ثالثة برصيد 3 نقاط. (الأناضول)