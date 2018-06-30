كندا تفرض رسوما على عشرات المنتجات الأمريكية في إجراءات تجارية انتقامية

مونتريال: فرضت كندا الجمعة رسوما بقيمة 16,6 مليار دولار كندي (12,6 مليار دولار أمريكي) على منتجات أمريكية في إجراءات تجارية انتقامية ضد الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن رسوما جمركية على واردات الفولاذ والالمنيوم الكنديين.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مساء الجمعة ان اوتاوا “لم يكن لديها خيارات اخرى سوى الاعلان عن اجراءات بالمثل ردا على الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الفولاذ والالمنيوم منذ الاول من حزيران/ يونيو 2018″.

وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي عند إعلانه عن الاتصال الهاتفي إن ترودو وترامب “اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في المستقبل”.

وفرضت الرسوم الكندية على الفولاذ والالمنيوم الأمريكيين وكذلك الويسكي وعصير البرتقال والسفن الشراعية والمحركات وأجهزة جز العشب.

وصرحت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في مؤتمر صحافي إلى جانب مسؤولين من قطاع الصناعات المعدنية الجمعة انها “منتجات يمكن ان تستخدم بدلا منها منتجات كندية أو مستوردة من بلدان غير الولايات المتحدة”.

وتتراوح الرسوم الجمركية الكندية بين عشرة و25 بالمئة، وتعادل بذلك التي التي فرضتها إدارة ترامب على الفولاذ والالمنيوم.

وقالت فريلاند إن لائحة المنتجات الأمريكية المستهدفة وضعت لتقديم رد “مكافئ (…) وفي اطار تعامل بالمثل” في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، مؤكدا أن “كندا لن تقوم بتصعيد الوضع″ لكنها “لن تتراجع″.

وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الاول من تموز/ يوليو وتستهدف بشكل رئيسي الولايات الأمريكية التي يقودها جمهوريون، اذ تأمل اوتاوا بذلك في التأثير على نتائج انتخابات منتصف الولاية الني ستجرى في 06 تشرين الثاني/ نوفمبر في الولايات المتحدة. (أ ف ب)