ترامب سيثير مسألة التدخل في الانتخابات مع بوتين

على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيثير قضية تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الأمريكية خلال اجتماعه المزمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي الشهر القادم.

وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في الطريق إلى نيوجيرزي أنه سيبحث أيضا الصراعات في أوكرانيا وسوريا وقضايا دولية أخرى مع بوتين خلال قمة 16 يوليو تموز.

وقال ترامب “سأتحدث معه عن كل شيء”.

وتابع قائلا “سوف نتحدث عن أوكرانيا ونتحدث عن سوريا. سوف نتحدث عن الانتخابات… لا نريد أن يعبث أي شخص بالانتخابات”.

ونفت روسيا تقييما لوكالات المخابرات الأمريكية يفيد بأن موسكو سعت للتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016 لتعزيز فرص ترامب ليصبح رئيسا.

وبعد أن التقى ترامب مع بوتين لفترة وجيزة في فيتنام في نوفمبر تشرين الثاني عام 2017، تعرض لانتقادات في الولايات المتحدة بعدما قال إنه صدق بوتين عندما نفى التدخل الروسي. (رويترز)