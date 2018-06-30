جيمس آرثر يدعو لمد يد العون للفنانين في مواجهة المشاكل النفسية

لندن: دعا جيمس آرثر المغني ومؤلف الأغاني البريطاني الشهير إلى تقديم المزيد من الدعم لفناني الموسيقى الذين يواجهون مشاكل الصحة النفسية قائلا إنه يجدر بالمغنين ومنسقي الاسطوانات والموسيقيين الحديث بصراحة أكبر عن مخاوفهم.

وقال آرثر (30 عاما) الذي حصل على لقب برنامج (إكس فاكتور) وتحدث من قبل عن معاناته من القلق إن الوعي بالضغوط التي تواجه الفنانين قد ازداد.

وأضاف آرثر، وهو سفير لمؤسسة (سين) البريطانية الخيرية للصحة النفسية، في مقابلة مع رويترز “الصحة النفسية… لها أهمية قصوى في صناعة الموسيقى وأعتقد أنه ربما ينبغي تقديم مزيد (من المساعدة)”.

وتابع “من المهم للغاية أن يتحدث المرء عما بداخله… وألا يتعرض للوم على إلغاء حفلات”.

وكان لانتحار منسق الاسطوانات السويدي أفيتشي عن عمر 28 عاما في أبريل نيسان وقع الصدمة في الأوساط الموسيقية. وقالت أسرته إن أفيتشي، واسمه الحقيقي تيم برجلينج، كان يصارع الحياة “ولم يكن بمقدوره الاستمرار أكثر من ذلك”.

وقال آرثر “إنه أمر صعب… خاصة في عالم مشغلي الاسطوانات… أحيانا يتعين عليهم إحياء حفلتين في ليلة رأس السنة والطيران من استراليا على سبيل المثال إلى نيويورك خلال ليلة واحدة… أنا نفسي أعاني عند إحياء ثلاث حفلات متتالية”.

ويشتهر آرثر بأغنيات مثل (ساي يو وونت ليت جو) و(نيكيد) وأصبح في دائرة الضوء عندما فاز بنسخة عام 2012 من برنامج المواهب البريطاني (إكس فاكتور) وتصدر المنافسة بأغنيته المنفردة (إيمبوسيبول).