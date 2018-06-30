أمل كلوني: وصلت إلى بريطانيا لاجئة هربا من الحرب الأهلية في لبنان

“القدس العربي”: كشفت محامية حقوق الإنسان، أمل كلوني، عن حقيقة وصولها لاجئة إلى بريطانيا بعد هربها وعائلتها من الحرب الأهلية في لبنان.

وشكرت زوجة النجم العالمي جورج كلوني، الحكومة البريطانية خلال خطابها في مهرجان الفنون “Luminato” في تورونتو، بسبب مدها يد المساعدة لها ولأسرتها لكي يعيشوا حياة آمنة ويحظوا بتعليم جيد، وكذلك لتحقق ما أرادته في حياتها.

وقالت كلوني: “أنا ممتنة لتمكني من دخول بلد أظهر لي كل التعاطف والدعم، وأتمنى لو أن ذلك يحدث في أماكن كثيرة حول العالم”.

وقام الزوجان كلوني مؤخرا بالتبرع بمبلغ 100 ألف دولار لـ”مركز حقوق الأطفال المهاجرين”، المؤسسة التي أخذت من جامعة شيكاغو موطنا لها والتي تقدم الاستشارات القانونية للأطفال المهاجرين ممن فقدوا أهلهم.

وساعد كل من جورج وأمل في تمويل ثمانية مدارس أنشئت لأطفال اللاجئين السوريين في لبنان، وأعربا عن عدم قدرتهم على فصل الأطفال السوريين عن أهلهم الذين لجؤوا بشكل غير قانوني، لكي ينالوا رعاية تتوافق وحقوق الطفل الدولية.