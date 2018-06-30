الأمم المتحدة تطالب بإرسال تعزيزات إلى مالي بعد هجوم على قوة مكافحة الارهاب

باماكو: طالب الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بزيادة الدعم للقوات الدولية التي تقاتل المتشددين في مالي، بعد هجوم دموي دمر معظم مقر قوة إقليمية لمكافحة الارهاب.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، في بيان مساء الجمعة في نيويورك، مقر الأمم المتحدة “يؤكد الأمين العام الدور المهم، الذي تضطلع به القوة المشتركة في منطقة الساحل التى تعرف باسم (جي 5)، لمواجهة التطرف العنيف والارهاب في منطقة الساحل، وحث المجتمع الدولي على تعزيز دعمه للقوة المشتركة”.

وقال الجيش إن جنديين ماليين وثلاثة مهاجمين قتلوا خلال الاشتباكات، وتم اعتقال أربعة متشددين.

وتتشكل قوة الساحل جي 5 العسكرية المشتركة عبر الحدود من بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ومالي وتشاد وجرى إطلاقها عام 2017. وينص تفويضها على مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وتشهد مالي وضعا غير مستقر منذ سنوات، منذ انتفاضة الجماعات المتطرفة في الشمال في عام 2012 والتي وضعت أجزاء كبيرة من البلاد في أيدي الإسلاميين والجماعات المتمردة الأخرى. (د ب أ)