العبادي: سنلاحق عناصر تنظيم الدولة في الجبال والصحراء ولن نتفاوض معهم

بغداد: أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت ملاحقة عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في كل مكان بما في ذلك الجبال، مؤكدا أنه لن يتفاوض معهم وأن من يتصور ذلك فهو واهم.

وقال العبادي، في كلمة له خلال احتفالية ذكرى ثورة العشرين نشرها موقع (السومرية نيوز) الاخباري السبت إنه “لا يحق لاحد أن يُضيّع الانجاز المتحقق بعد أن انتصرنا على كل التحديات التي واجهتنا”، داعيا الجميع إلى “التوحد وأن لا يحاول الاعداء تفرقتنا”.

وأضاف العبادي “مثلما انتصرنا وحررنا أراضينا بتوحدنا، نحتاج للتوحد في المرحلة المقبلة” لافتا إلى “أننا سنلاحق الخلايا المتبقية من الارهاب في جحورها وسنقتلها، سنلاحقهم في كل مكان في الجبال والصحراء”.

وتابع العبادي أن “البعض الذي يتصور أن نتفاوض معهم داعش فهو واهم، هذا لم نتبعه في العراق، رفضناه في السابق ونرفضه اليوم، فهؤلاء جزاؤهم القتل”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وعد الخميس، بقتل منفذي جريمة المختطفين على طريق كركوك ديالى. (د ب أ)