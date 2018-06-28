اتهامات بالغرور تطال نانسي عجرم – (فيديو)

لندن – “القدس العربي”: طالت اتهامات بالغرور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد وصولها إلى مراكش المغربية، من أجل المشاركة في “مهرجان موازين الدولي”.

واتهم البعض عجرم بالغرور والتكبر بسبب طريقة تعاملها مع المعجبين والمستقبلين لها خلال وصولها لفندق إقامتها، إضافة إلى عدم تناولها للمشروب الخاص بحضور كبار الزوار وهو اللبن والتمر.

وردت صفحة نانسي عجرم الرسمية على تطبيق “انستغرام”، بنشر مقطع فيديو يرصد الاستقبال الحار للأخيرة على الطريقة التقليدية، الى جانب التقاطها الصور التذكارية مع عدد من الجمهور، وتصرفها بعفوية تامة.