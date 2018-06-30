نتنياهو: أمريكا لم تعرض عليّ خطة السلام وجهودها تتركز حاليا لحل أزمة غزة

لندن- “القدس العربي”: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن “المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات لم يعرضا عليه خطة السلام الامريكية التي يعملان عليها خلال زيارتهما للقدس الاسبوع الماضي، مؤكدا أن الجهود الأمريكية تنصب حاليا على حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ونقلت القناة العاشرة عن نتنياهو قوله “إن الأمريكيين يركزون الآن على إيجاد حل للأزمة في غزة، لكنهم يواجهون صعوبات في جمع الأموال من بقية العالم لإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة”.

الا أن أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه الأمريكيين والأمم المتحدة بحسب القناة هو رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس التعاون لتحسين الوضع في غزة”، لذا فان “الإدارة الأمريكية تتجه لتحقيق استقرار الوضع في غزة دون عباس″.