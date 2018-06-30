نائب رئيس “فتح”: جهود كبيرة للتخفيف من معاناة قطاع غزة

رام الله: قال محمود العالول، نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، إن جهوداً كبيرة، تُبذل لإيجاد حلول أو مشاريع مبادرات خلال الأيام المقبلة، للتخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة، وتحقيق الوحدة.

جاء ذلك أثناء حديث العالول، عبر إذاعة صوت فلسطين (رسمية)، السبت.

وأشار العالول إلى أن رسالة وُجهت لحركة حماس عبر مصر، منذ أشهر، “إلا أن الحركة لم ترد عليها حتى اللحظة”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وعبر العالول عن أمله في أن تتجاوب حركة حماس “مع الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام”.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.

وتعرقلت جهود المصالحة الفلسطينية الأخيرة، على إثر اتهام “فتح” لـ”حماس″، بعدم السماح للحكومة الفلسطينية، بتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وهو ما نفته الحركة. (الأناضول)