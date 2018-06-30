قائد الحرس الثوري الإيراني: سنسقط امبراطوريات قوية

لندن – “القدس العربي”: أكدت إيران على لسان قائد الحرس الثوري اللواء محمد جعفري، بأن عناصر الجيش على أهبة الاستعداد وجاهزون للتصدي لأي مؤامرة.

وقال الجعفري في تصريحات صحافية ان “الحرس الثوري جاهز تماماً للرد على أي مؤامرة للأعداء، وبإمكان الجميع ان يتوقعوا، من خلال عمق رؤية وحركة هؤلاء الرجال، سقوط الامبراطوريات القوية ظاهرياً”.

وأكد الجعفري ان الشعب الإيراني مقبل على تجربة تاريخية مهمة ستنتج عهداً جديداً من عدم الثقة بأمريكا، واستجماع القدرات والطاقات لمواجهة مخططات الاستكبار المختلفة.