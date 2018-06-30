قوات النظام ترفض تسليم معبر حدودي مع الأردن للمعارضة

دمشق: رفضت قوات النظام السورية طلب فصائل المعارضة التي تسيطر على مدينة درعا البلد بأن يكون معبر نصيب مع الاردن تحت سيطرتهم.

وقالت مصادر اعلامية مقربة من القوات النظام السورية السبت ان ” الجيش السوري رفض طلب فصائل المعارضة في احياء مدينة درعا البلد بالبقاء في تلك الاحياء ، وأن يكون معبر نصيب تحت سيطرتهم ، وهذا الامر مرفوض بشكل قطعي ، المعبر يكون تحت سيادة الدولة السورية “.

وأكدت المصادر ” الجيش السوري مصر على انهاء ملف محافظة درعا بالكامل، ولن تبقى اي منطقة في محافظة درعا خارج سيطرت قوات النظام السورية ، وكل من يريد البقاء في منطقته عليه الدخول في مصالحة مع الجيش أو المغادرة الى شمال سوريا “.

الى ذلك كشف مصدر في المعارضة السورية عن أن وفدا يضم ضباطاً من الجيش الروسي وصلوا اليوم الى مدينة بصرى الشام من أجل التفاوض والدخول بمصالحة مع قوات النظام السورية .

وأكد المصدر ” هناك جهات عربية ودولية تدخل في ملف المصالحات التي يقودها الجيش الروسي حرصاً على سلامة المدنيين الذين يتعرضون لقصف عنيف من قبل قوات النظام السورية والروسية “.

وحمل المصدر ” الدول العربية المساندة للثورة السورية وخاصة الأردن ، وغرفة عمليات (الموك ) مسؤولية انهيار فصائل المعارضة التي تنسحب وتسلم المدن حماية لحياة المدنيين “.

من جانبه ، قال قائد عسكري في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر إن ” القوات الحكومية ورغم حديثها عن المصالحات تستمر في القصف العنيف على مدن وبلدات لا تزال تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية، حيث قصفت اليوم معبر نصيب الحدودي مع الأردن .”

وأشار إلى سقوط خمسة قتلى وأكثر من 15 جريحاً جراء هذا القصف ، لافتاً إلى المقاتلات الروسية والسورية قصفت منطقة الجمرك القديم جنوب مدينة درعا ، كما شنت تلك المقاتلات عشرات الغارات على بلدات ريف درعا الغربي والشرقي بشكل أجبر فصائل المعارضة على الانسحاب من بلدات وقرى المسيفرة والغارية الغربية والشرقية وغصم وكحيل التي دخلتها القوات الحكومية دون قتال .

وأكد القائد العسكري أن “القوات الأردنية اطلقت قنابل مسيلة للدموع لمنع الاهالي من دخول الحدود الأردنية في منطقة الحرة في ريف درعا الشرقي “.(د ب أ)