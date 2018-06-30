اندلاع خمسة حرائق في اسرائيل جراء إطلاق طائرات ورقية من غزة
Jun 30, 2018
تل ابيب: اندلعت خمسة حرائق في المجتمعات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة جراء اطلاق طائرات ورقية من القطاع إلى داخل إسرائيل السبت .
وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة تايمز اوف اسرائيل” ان رجال الإطفاء يكافحون هذه الحرائق. (د ب ا)
أموال الحج والعمرة يستأثر بها آل سعود ثم استولى ولد سلمان على تلك الأموال وجانب إسرائيل ومكنها من أموال الحج والعمرة بدل استعمالها لتحرير الأقصى ودعم سكان غزة وبقية الفلسطينيين وعليه يجب مقاطعة الحج والعمرة.
لماذا الأونوروا وأموال مكة تذهب لـ ترامب.