اندلاع خمسة حرائق في اسرائيل جراء إطلاق طائرات ورقية من غزة

تل ابيب: اندلعت خمسة حرائق في المجتمعات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة جراء اطلاق طائرات ورقية من القطاع إلى داخل إسرائيل السبت .

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة تايمز اوف اسرائيل” ان رجال الإطفاء يكافحون هذه الحرائق. (د ب ا)