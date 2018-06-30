الأردن يرفع أسعار الكهرباء ويثبت المحروقات حتى نهاية يوليو

عمان: رفعت الحكومة الأردنية، السبت، أسعار استهلاك الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها شهرياً عن 300 كيلوواط ساعة، اعتباراً من منتصف الليلة القادمة.

كما قررت الحكومة تثبيت أسعار المشتقات النفطية، المعمول بها حالياً في البلاد، حتى نهاية يوليو/تموز المقبل.

وحسب القرار الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم، تم رفع قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير بمقدار 7 فلسات (0.9 سنتات) لتصبح قيمة هذا البند كاملة 24 فلساً (3.4 سنتاً)/ لكل كيلوواط.

وترصد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع 2017، وبشكل يومي، أسعار نفط خام برنت تطبيقا لآلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود الوارد في التعرفة الكهربائية المقرة من الهيئة.

والتزمت الحكومة الأردنية، بتعديل أسعار الكهرباء الوطنية عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولاراً، كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بتفعيل بند خاص بفرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية.

إلى ذلك، قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في بيان، إنها قررت “الاستمرار بالعمل بتسعيرة البنزين بنوعية أوكتان 90 و95 والكاز والسولار للشهر المقبل، كما هي عليه حالياً”.

وتعهد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز في مؤتمر صحافي عقده في وقت سابق، بالإعلان عن تفاصيل هذه الآلية بشفافية ووضوح.

كان الأردن رفع مع بداية الشهر الحالي أسعار المحروقات في السوق المحلية، بنسب وصلت إلى 5.5 بالمائة، قبل أن تتراجع عن القرار بأمر ملكي أوقف هذه الزيادة.

ويعدل الأردن أسعار المحروقات في نهاية كل شهر منذ 2012، بناء على مراجعة لأسعار النفط ومشتقاته خلال 30 يوماً تسبق موعد التعديل. (الأناضول)