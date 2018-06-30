فرنسا تقتل الحلم الأرجنتيني وتتأهل لربع نهائي المونيال 

انتزع المنتخب الفرنسي، اليوم السبت، بطاقة العبور إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وتغلبت “الديوك” على الأرجنتين بأربعة أهداف لثلاثة في مباراة مثيرة ضمن منافسات دور الـ16 (ثمن النهائي) للعرس العالمي.

بذلك، تنتظر فرنسا في ربع النهائي الفائز من لقاء البرتغال وأورغواي التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب فرنسا، حيث أحكم لاعبوه سيطرتهم على مجريات المباراة منذ بدايتها، قابله ميل أداء الأرجنتين للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على المرتدات السريعة.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لفرنسا في الدقيقة 13 إثر تعرض كيليان مبابي للخشونة داخل منطقة الجزاء نفذها أنطوان غريزمان في المرمى محرزًا الهدف الأول.

بعدها تبادل الفريقان الهجمات، ففي الوقت الذي بحثت فيه فرنسا عن مضاعفة النتيجة جاءت بداية المباراة سريعة من جانب فرنسا، كثف لاعبو الأرجنتين في رحلة بحث عن التعادل.

وجاءت الدقيقة 41 لتشهد التعادل عبر أنخيل دي ماريا إثر تصويبة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، دخل لاعبو الأرجنتين مهاجمين منذ أول دقيقة وتمكن غابرييل ميركادو من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48 عندما تهيأت له كرة من ليونيل ميسي وضعها مباشرة في المرمى.

بعدها جاء الرد قاسيًا من فرنسا، وتمكن بنيامين بافارد من إدراك التعادل في الدقيقة 57 عندما سدد كرة قوية سكنت الشباك.

وأضاف كيليان مبابي الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 64، عندما استغل خطأ دفاعيا داخل منطقة الجزاء، سدده مباشرة في الشباك.

وبعدها بأربع دقائق أحرز مبابي الهدف الثاني له والرابع لفريقه عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها أرضية زاحفة في الشباك.

وأحكم لاعبو الأرجنتين سيطرتهم في محاولة لتقليص النتيجة، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه إلى أن جاءت الدقيقة 93 لتشهد الهدف الثالث عندما مرر ميسي كرة عرضية انقض عليها سيرجيو أغويرو في المرمى.

وفشلت محاولات الأرجنتين في الدقائق المتبقية من اللقاء في إدراك التعادل، لتتأهل فرنسا إلى ربع النهائي.