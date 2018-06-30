جامعة “الأقصى” في غزة تمنح أمير قطر شهادة دكتوراة فخرية تقديرا لجهوده في مساندة الشعب الفلسطيني

غزة ـ من هداية الصعيدي: منحت جامعة حكومية فلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شهادة دكتوراة فخرية؛ “تقديرًا لدعمه وجهوده في مساندة الشعب الفلسطيني في عدة مجالات”.

وسلّم رئيس جامعة الأقصى بغزة، كمال الشرافي، شهادة الدكتوراة الفخرية، للسفير القطري، محمد العمادي (رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة) خلال زيارته للجامعة اليوم.

وقال الشرافي لوكالة “الأناضول”: نقدم شهادة الدكتوراة الفخرية للأمير تميم وفاءً لقطر حكومة وشعبا، ولوقوفها إلى جانب شعبنا في حصاره، وتقديمها هذه المشاريع الإغاثية”.

وأضاف:” قيمة ما حصلت عليه الجامعة من المنحة القطرية لتحرير شهادات الطلبة المحتجزة؛ لعدم قدرتهم على دفع الرسوم المستحقة، 540 ألف دولار”.

وأشار الشرافي، أن هذه المرة الثانية التي تقدم فيها قطر منحًا للطلبة.

من جانبه، أعلن السفير القطري، محمد العمادي، عن تقديم منحة مالية بقيمة 2.5 مليون دولار، لدعم طلبة الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، في دفع الرسوم الدراسية المستحقة عليهم.

وقال العمادي في كلمة له، خلال حفل الإعلان عن المنحة في جامعة الأقصى:” دولة قطر خصصت مبلغ 2.5 مليون دولار لطلبة الجامعات غير القادرين على تسديد الرسوم الدراسية”.

وأضاف:” من دواعي الاعتزاز والفخر أن دولة قطر كانت وما تزال داعمة لقطاع غزة، عبر مشاريع حيوية وخدماتية ساهمت في تشغيل آلاف الخريجين والعمال، لتخفيف نسب البطالة”.

وتقدم قطر العديد من المنح المالية لسكان قطاع غزة، تنوعت بين إغاثية، وتعليمية وتنموية وبنى تحتية وإسكانية.

وكان العمادي أعلن اليوم السبت، تقديم بلاده منحة مالية جديدة لقطاع غزة بقيمة 14 مليون دولار أمريكي. وقال السفير القطري، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، خلال حفل توقيع عقود خاصة بالمنحة، إن الهدف من هذه الخطوة هو دعم مشاريع في قطاعي التعليم والصحة.

وأضاف العمادي أن المنحة تتضمن تخصيص مبلغ 5.2 مليون دولار لدعم جامعات قطاع غزة لتغطية الرسوم الجامعية لنحو 6500 طالب وطالبة وخريجين. وأكد الدبلوماسي القطري أن بلاده “كانت ولازالت رائدة الدعم الإنساني لغزة عبر مجموعة ضخمة من المشاريع الحيوية والخدماتية والعمل تحت مختلف الظروف وقلة الإمكانيات في غزة”. (الأناضول)