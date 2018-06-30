مصرع فلسطينيين اثنين وإصابة 8 بانفجار شرقي غزة 

غزة: لقي فلسطينان مصرعهما، وأصيب 8 آخرون، السبت، في انفجار بحي الشجاعية شرقي غزة.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صحافي، إن “مواطنين اثنين توفيا وأصيب 8 آخرون بحروق وجروح، جراء انفجار وقع بحي الشجاعية شرقي غزة”.

بدوره، أرجع متحدث باسم الشرطة في القطاع سبب الحادث إلى انفجار “ألعاب نارية”.

وقال أيمن البطنيجي، في بيان صحافي مقتضب، “إن الانفجار الذي وقع اليوم أوقع عددا من الوفيات والإصابات وذلك بسبب وجود كمية كبيرة من الألعاب النارية”.

(الأناضول)