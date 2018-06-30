الفيفا يغرم روسيا بسبب لافتة عنصرية في مباراة أوروغواي

موسكو: قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم السبت، إنه عاقب روسيا مستضيفة كأس العالم بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف فرنك سويسري (نحو عشرة آلاف دولار) بعدما رفعت الجماهير الروسية لافتة عنصرية في الخسارة 3-صفر أمام أوروغواي.

وتلعب روسيا مع إسبانيا غدا الأحد بعدما صعدت لدور خروج المغلوب في كأس العالم لأول مرة منذ حقبة الاتحاد السوفيتي السابق.

كما غرم الفيفا الاتحاد الصربي مبلغ 20 ألف فرنك سويسري “بسبب لافتة سياسية مسيئة” خلال الهزيمة 2-صفر أمام البرازيل باستاد سبارتاك في موسكو.

وكانت صربيا، التي ودعت البطولة، عوقبت بغرامة بسبب لافتة مشابهة في بداية البطولة.

كما تم تغريم المكسيك مبلغ 15 ألف فرنك سويسري بسبب مشاكل جماهيرها وإلقاء بعض الأشياء خلال الهزيمة 3-صفر أمام السويد.

وغرم الفيفا المغرب مبلغ 65 ألف فرنك سويسري بسبب مشاكل خلال التعادل 2-2 مع اسبانيا من بينها شغب جماهيري ودخول ستة أعضاء من الطاقم التدريبي إلى الملعب بعد نهاية المباراة.

(رويترز)





